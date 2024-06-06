Андрей Воробьев представил Дмитрию Григоренко стенд Подмосковья на ПМЭФ

Сотрудники берут ситуацию в работу и запускают дополнительный автобус. Все получаемые данные собираются в аналитический дашборд, чтобы анализировать динамику по всем остановкам, в том числе наиболее загруженным.

В этом учебном году в Московской области запустили проект «Контроль питания в школах». Сотрудники образовательных учреждений ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам министерства образования региона. Ежедневно нейросеть анализирует свыше 2 тыс. фотографий школьных завтраков, обедов и полдников.

Также Дмитрию Григоренко рассказали о флагманском проекте Подмосковья в сфере строительства — «Цифровой экосистеме АИС ЦСС».

«Продолжаем совершенствовать работу Центра содействия строительству. Сроки выхода на площадку в Подмосковье уже сократились с 36 до 8 месяцев, и мы поставили себе задачу — довести их до 6 месяцев. Сейчас на сопровождении в ЦСС 4 тыс. новых инвестпроектов почти на 690 млрд рублей. Это более 90 тыс. рабочих мест», — обозначил Воробьев.

В рамках ПМЭФ Подмосковье презентует новую цифровую экосистему, которая позволяет в одном контуре работать по каждому конкретному проекту сразу 4 участникам — Сберу, региональным властям, муниципалитету и застройщику.

Менеджеры ЦСС с согласия застройщика могут, например, оформлять градостроительный план земельного участка, заключения о наличии объектов культурного наследия или об отсутствии полезных ископаемых.