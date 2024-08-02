Андрей Воробьев пообщался с фермерами и рассказал о вводе земель в оборот

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут пообщался с подмосковными фермерами и рассказал о вводе земель в оборот.

«Помогаем нашим аграриям подобрать и оформить подходящие участки, делая процесс получения земли легким и прозрачным. За прошлый год мы предоставили фермерам более 8 тыс. га земли», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, проводится большая работа по вводу земель в оборот — ежегодно от 20 до 40 га.

Губернатор также рассказал о переводе сельхозземель в другие категории, к примеру, под застройку жилья и промышленность. Он уточнил, что если земля сельхозназначения эффективно функционирует, то такого не произойдет.

Однако это не касается неиспользуемых участков, примыкающих к населенным пунктам или производственным объектам. В таком случае перевод земли возможен при условии уплаты средств в бюджет.