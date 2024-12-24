Андрей Воробьев: Подмосковье опирается на технологии и инновации в АПК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в агропромышленном комплексе регион опирается на технологии и инновации. Особое внимание уделяется селекции и генетике, чтобы обеспечить независимость России в племенном материале пород птицы и скота, а также в семенах.

«Мы продвинулись в производстве семенного картофеля. Сейчас строим в Воскресенске первый в стране селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов. Это поможет уменьшить долю импортных семян», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Также Московская область является лидером по производству сыра — каждый пятый килограмм в России сделан в регионе. В планах правительства — до 2026 года открыть еще два крупных завода в Дмитровском агропарке и завершить строительство сырного кластера.

«Что касается молока, то наши мощности по переработке составляют 3 млн 700 тыс. тонн в год, а производим мы пока всего 718 тыс. тонн в год. Есть большой потенциал для развития. Наша задача — найти инвесторов, которые готовы вложиться в молочное производство и использовать землю с пользой», — отметил глава региона.

Он также добавил, что производители Московской области экспортируют 77% говядины из России, 70% кисломолочных продуктов и более 55% творога и сыра.