Андрей Воробьев: Подмосковье активно работает с Эмиратами и Саудовской Аравией

«Мы ищем инвесторов. Активно работаем и с Эмиратами, и с Саудовской Аравией, с фондами. Но видим, что наш бизнес все-таки дает наибольшую отдачу», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».

По его словам, власти Московской области стараются «держать двери открытыми для всех», в том числе и для зарубежных инвесторов, и для отечественных.

Он уточнил, что до 2022 года в регионе работали примерно 180 иностранных заводов, фабрик и предприятий с отечественным менеджментом. Из них около 20 перешли к российскому собственнику, а остальные ритмично и спокойно продолжили работать. Речь идет и о пищевой промышленности, и о стройматериалах, и о фармации.

Представители Подмосковья, как отметил губернатор, также тесно работают с Китаем и странами СНГ. Это нужно для создания новых предприятий в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.