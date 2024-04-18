Андрей Воробьев: Подмосковье активно ищет инвесторов
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» отметил, что регион активно занимается поиском инвесторов — как зарубежных, так и отечественных.
Мы ведем дальнейший поиск предприятий. Кто ищет, тот всегда найдет — мы из этого исходим. Наш инвестблок активно участвует в выставках, в том числе международных. У нас проходят различные тематические конференции по отраслям.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
По словам Воробьева, Подмосковье довольно и отечественным бизнесом — инвестициями, развитием, торговлей.
Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье торговля всегда занимала особую роль — это четверть валового регионального продукта.