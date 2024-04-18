Андрей Воробьев: Подмосковье активно ищет инвесторов

Мы ведем дальнейший поиск предприятий. Кто ищет, тот всегда найдет — мы из этого исходим. Наш инвестблок активно участвует в выставках, в том числе международных. У нас проходят различные тематические конференции по отраслям.

Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья