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Андрей Воробьев: Подмосковье активно ищет инвесторов

Экономика

Фото - © Медиасток.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24» отметил, что регион активно занимается поиском инвесторов — как зарубежных, так и отечественных.

Мы ведем дальнейший поиск предприятий. Кто ищет, тот всегда найдет — мы из этого исходим. Наш инвестблок активно участвует в выставках, в том числе международных. У нас проходят различные тематические конференции по отраслям.

Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья

По словам Воробьева, Подмосковье довольно и отечественным бизнесом — инвестициями, развитием, торговлей.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье торговля всегда занимала особую роль — это четверть валового регионального продукта.