сегодня в 12:38

Андрей Воробьев: Подмосковье 4-й год подряд остается среди лучших в рейтинге АСИ

Подмосковье четвертый год подряд остается среди лучших в рейтинге инвестиционной привлекательности по версии АСИ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Регион занял третью строчку рейтинга.

«Спасибо всем предпринимателям, бизнесу за открытый диалог и совместную работу. Это помогает нам вместе двигаться к целям, которые перед страной поставил президент (РФ Владимир Путин – ред.)», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в рамках комиссий Госсовета регионы вместе с правительством России могут продвигать идеи, улучшать деловой климат и делать работу бизнеса комфортнее.

Андрей Воробьев поблагодарил замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина и помощника президента страны Алексея Дюмина за сопровождение и поддержку региональных инициатив.

Губернатор обратился со словами благодарности к АСИ и его руководителю Светлане Чупшевой за высокую оценку работы подмосковных властей.