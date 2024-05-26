Андрей Воробьев: планируется взаимодействие с индустриальными парками Узбекистана

сегодня в 17:42

В планах на будущее есть задел на взаимодействие особых экономических зон и индустриальных парков Подмосковья и Узбекистана, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы с командой в Ташкенте. Встретились с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и главой Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым, чтобы обсудить сотрудничество Узбекистана и Подмосковья», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на встрече поговорили о общих осуществленных проектах. Областная компания «Щелково Агрохим» открыла в Самарканде завод по производству пестицидов, а «Метровагонмаш» поставил свыше 100 вагонов для местной подземки.

По словам губернатора, на Совете регионов России и Узбекистана, которые пройдет 27 мая, стороны обсудят гуманитарное, торговое и инвестиционное сотрудничество.

«Подмосковья Узбекистан — давний партнер. Поэтому наша цель — дать развитие всем предложениям, которые прозвучат в эти дни», — заключил Воробьев.