Андрей Воробьев отметил важность сельского хозяйства для Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сельское хозяйство всегда было важным аспектом в деятельности Подмосковья наряду с предприятиями военно-промышленного комплекса и космической сферы, передает корреспондент РИАМО.

«Технологичность, инновации всегда были конкурентным преимуществом Подмосковья. Люди, работающие в наших городах и наукоградах, безусловно дают свой результат», — отметил Воробьев, выступая на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он напомнил, что в Московской области широко представлены предприятия оборонной и космической промышленности. Все они вместе имеют принципиальное значение для региона.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.