Андрей Воробьев: около 110 новых магазинов «Магнит» построят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина на полях ПМЭФ подписали договор о строительстве распределительного центра и 110 новых магазинов «Магнит», сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что около 30% ВРП региона — торговля. Объем потребительского рынка, меры поддержки и удобная логистика развивают торговые сети. Для Московской области это означает дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. Что касается «Магнита», то он давно работает в Подмосковье.

«Это и магазины у дома, и супермаркеты, и аптеки. Теперь появится еще 100 новых торговых точек — соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия — строительство крупного распределительного центра, а это еще 1,7 тыс. вакансий для наших жителей», — заявил Воробьев.

В проект инвестируют 10 млрд рублей. Площадь распределительного центра составит 86 тыс. кв. м. Он разместится в Подольске и будет введен в эксплуатацию уже до конца этого года.

Анна Мелешина поблагодарила губернатора и правительство региона за поддержку в реализации проекта. Стратегическое значение для компании и партнеров имеет распределительный склад, который будет снабжать товарами более 7 тыс. магазинов «Магнит Косметик» и более 400 гипермаркетов по всей стране.

«Современный логистический комплекс с высоким уровнем автоматизации, кастомизации под конкретные форматы позволит заложить прочную основу для дальнейшего развития нашей сети, создать 1700 новых рабочих мест в Подмосковье, повысить скорость доставки, расширить сотрудничество с местными производителями. Покупатели увидят на полках «Магнита» еще больше свежей локальной продукции и непродовольственных товаров», — отметила Мелешина.

Сеть «Магнит» является лидером по количеству магазинов и географии их расположения в России. Сейчас в стране более 29 тыс. торговых точек компании, более 2,5 тыс. из них — в Московской области. В магазинах работает 361 тыс. сотрудников, из них более 14 тыс. — в Подмосковье.