Андрей Воробьев: компании в Подмосковье наращивают производство микроэлектроники

сегодня в 11:36

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сегодня в Подмосковье большое количество компаний увеличивают производство микроэлектроники и их компонентов.

«У нас заметное количество компаний наращивают производство микроэлектроники, различной компонентной базы и в Дубне, и в индустриальном парке в Ленинском городском округе, который мы недавно заложили», — сказал Воробьев в ходе на пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.

Глава региона добавил, что все программы, направленные на импортозамещение поддерживаются 5-9% ставкой и дают заметный эффект.

Ранее губернатор Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.