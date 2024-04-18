Андрей Воробьев: компании из Индии, Китая и Белоруссии работают в Подмосковье

Что касается иностранных инвесторов, то на данный момент в Подмосковье присутствуют три страны — это Китай, Индия и Беларусь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Например, в Есипове запустят китайское производство автомобильных деталей. По словам губернатора, это очень важный элемент для российского рынка. Этот проект предоставит жителям региона 150 рабочих мест и принесет региону инвестиций на 2,5 млрд рублей.

В Воскресенске также в этом году запустится производство субстанций. Китайская компания будет заниматься изготовлением гепарина.

В Ступине инвестируют уже в третью очередь индийского производства гибкой пленки. Пленка в том числе имеет и технологию защитного слоя, и самые различные краски — их тоже выпускают в Ступине.

«Благодарен этому предпринимателю из Индии, который очень любит Россию, часто бывает здесь и продолжает инвестировать. Еще в планах 2 завода у него. Мы поддерживаем его, делаем все, чтобы инвестор и отечественный, и иностранный не испытывал никаких проблем с точки зрения разрешительной документации», — добавил Воробьев в интервью каналу «Россия 24».