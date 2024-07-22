Китай является главным внешним партнером Подмосковья. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и КНР составил рекордные 240 млрд долларов, из них почти 10% — доля региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Продолжаем сотрудничать с Китаем. Сегодня вместе с первым зампредом правительства РФ Денисом Мантуровым, коллегами, китайской делегацией и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном обсудили сотрудничество между нашими странами», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Подмосковье экспортирует в Китай медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской фабрики «Волшебница» из Люберец и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада». Почти пятая часть всего продаваемого в Китае шоколада произведена в Подмосковье.

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с КНР был перезапущен автозавод в Солнечногорске. К концу года планируется выпустить 12 тыс. автомобилей, а в будущем — до 100 тыс. в год. Также в Красногорске работает бизнес-парк «Гринвуд» и запланировано расширение ТЛЦ «Белый Раст» в Дмитрове. После запуска II этапа 15% грузов из Китая будет идти через данный центр.

Помимо этого, для сокращения времени доставки грузов из Шанхая и Нинбо был открыт «Арктический экспресс № 1» через Архангельск. Еще в регионе продолжают развивать транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Селятино».

По словам губернатора, в Подмосковье планируется запустить производство осевых агрегатов для прицепной техники и производство транспортных контейнеров «Open top» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, а также производство субстанций для разжижения крови в Воскресенске.

«Уверен, что наша совместная работа с Китаем принесёт положительные результаты и заметные изменения для обеих стран», — заключил Воробьев.