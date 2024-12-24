Андрей Воробьев: экономика Подмосковья показала стабильный рост в 2024 году

Доходы бюджета Подмосковья за 11 месяцев 2024 года составили 1 трлн 186 млрд рублей. Они выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что экономика региона стабильно растет, а ее движущая сила — бизнес.

«Источник этого роста — предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Всего на сопровождении находится более 1,2 тыс. инвестпроектов. Ключевое внимание уделяется проектам импортозамещения. Так, из 357 запланированных уже реализовано 157. Также в текущем году в регионе запустили 80 новых производств, что позволило создать порядка 7,5 тыс. рабочих мест.

Вместе с Минпромторгом продолжается сопровождение мегапроектов. Это Коломенский завод, «Гормаш Глобал» и 2 проекта Росатома. В настоящий момент идет подбор участка под другой важный проект — агрегатный завод и производство электрооборудования для самолетов Сухой Суперджет-100 и МС-21.

Подмосковье также продолжает международное сотрудничество. Регион привлекает инвестиции из дружественных стран.

«Благодаря китайским инвесторам в этом году возобновил работу бывший завод „Мерседес“. Также вместе с Китаем и Казахстаном развиваем транспортно-логистический центр „Селятино“. Работаем с Узбекистаном, Белоруссией, Индией, ОАЭ и Саудовской Аравией», — добавил губернатор.

Воробьев подытожил, что основная цель — к 2030 году увеличить долю высокотехнологичной продукции. Флагманами в этом направлении уже стали «Ядро Фаб» в Дубне, «Арсенал» в Краснознаменске и проект Росатома в Ленинском.