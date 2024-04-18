Андрей Воробьев: Белоруссия строит производства в Мытищах и Раменском

Андрей Воробьев: Беларусь строит сервисный центр в Мытищах и завод в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве региона с Белоруссией. Республика строит производства в Мытищах и Раменском.

«Белоруссия строит в Мытищах большой сервисный центр коммунальной техники, а также завод телескопических погрузчиков в индустриальном парке в Раменском», — написал Воробьев в Telegram-канале.

В регионе продолжает также укрепляться направление иностранного инвестирования. Самые активные инвесторы — в Индии, Китае и Беларуси. С Китаем Подмосковье строит завод по производству деталей для автомобилей в индустриальном парке «Есипово», а в Воскресенке будут делать субстанции для изготовления гепарина.

Возобновляется работа и в Солнечногорске. На заводе «Мерседес» теперь будут выпускать автомобили китайского производства. Что касается Индии — много лет индийский инвестор производит гибкую упаковку, клей и краску в Ступине.