Андрей Садофьев рассказал о концепции предстоящего форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

В преддверии XX Юбилейного всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», запланированного на 23–25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, главный редактор сетевого издания «Цифровые Закупки» Павел Лисин побеседовал с директором мероприятия Андреем Садофьевым. В ходе разговора были затронуты основные аспекты организации и стратегические задачи предстоящего форума.

«Юбилейный форум действительно имеет особое значение. В этом году мы впервые проводим его в Санкт-Петербурге, что символично, учитывая, что 20-летие отмечает не только само мероприятие, но и национальная контрактная система», — отметил Садофьев.

Послание мероприятия в 2025 году и его уникальность

По его словам, система государственных закупок базируется на 3 основополагающих элементах: законодательстве, техническом обеспечении и деловой этике. Эти компоненты, развиваясь на протяжении двух десятилетий, сформировали единую информационную среду, и на каждом этапе этого процесса поддержку оказывал форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Садофьев гордится тем, что площадка обеспечивает эффективное взаимодействие между участниками профессионального сообщества, включая заказчиков, производителей, контролеров, банковскую систему и представителей власти. Он выразил уверенность, что 2025 год станет закономерным продолжением этой работы.

«Уникальность в том, что это единственное мероприятие общенационального уровня, посвященное закупкам», — подчеркнул Садофьев.

Участие министерства промышленности и торговли РФ

Участие Минпромторга стало неотъемлемой частью форума. Оно является одним из главных инициаторов мероприятия, активно участвует в формировании деловой программы и экспозиции, определяя ключевые направления государственной политики в сфере закупок. Стенд Минпромторга традиционно привлекает внимание своей масштабностью и информативностью. Здесь представлены не только достижения министерства, но и инновационная продукция перспективных российских компаний. В течение 3 дней выставки на стенде происходит множество важных событий и налаживаются ценные деловые контакты, отметил директор форума.

Польза участия для компаний

Основной мотивацией для экспонентов является возможность продемонстрировать свои товары и передовые технологические решения. Однако экспозиция, по словам Садофьева, выделяется своей специфической направленностью на различные виды закупок: государственные, корпоративные и коммерческие. Их интересует не только готовый продукт, но и история его создания и продвижения, а также его потенциал на рынке. На форуме стремятся показать место продукции на рынке, возможности ее продвижения и государственной поддержки, а также обеспечить гарантированный спрос через систему госзакупок.

Отраслевой интерес к выставке

Традиционно проводятся адресные обходы экспозиции делегациями экспертов, в состав которых входят представители федеральных и региональных органов власти. Они помогают бизнесу решать сложные вопросы, касающиеся государственной поддержки, сертификации и финансового обеспечения.

Изюминка деловой программы в 2025 году

Директор форума добавил, что одним из ключевых проектов станет презентация централизованной инжиниринговой платформы, ориентированной на средний индустриальный бизнес. Этот инструмент промышленной кооперации предназначен для выстраивания цепочки взаимодействий от разработки идеи до серийного производства и сбыта продукции. Платформа станет своего рода индустриальным маркетплейсом с открытым кодом, предоставляя каждому участнику возможности для роста и развития.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» остается платформой, где формируются решения, определяющие будущее российской экономики. Садофьев пригласил всех, кто заинтересован во внесении вклада в развитие экономики страны, присоединиться к этому проекту.