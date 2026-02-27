Андрей Белоусов оценил идею налога для маркетплейсов в пользу «Почты России»

В Госдуме и профильных ведомствах обсуждают возможность введения дополнительного сбора для частных операторов доставки. Почему государство ищет новые механизмы поддержки национального почтового оператора, РИАМО прокомментировал финансовый эксперт, к. э. н., доцент юридического факультета Финансового университета Андрей Белоусов.

Вопросы финансовой устойчивости «Почты России» и качества предоставляемых ею услуг стоят на повестке дня уже продолжительное время. Как отметил эксперт, изначально структура не была заточена на чисто рыночные механизмы работы: часть функций, возложенных на нее государством, по своей сути являются убыточными.

«Не секрет, что для отдаленных и малочисленных населенных пунктов, которых в России тысячи, „Почта России“, сохраняя там убыточные отделения, выполняет важную социальную функцию», — напоминает Белоусов.

Ранее убытки по этим направлениям оператор компенсировал за счет бурно развивавшейся коммерческой деятельности в сфере доставки. Однако с появлением и активным ростом частных курьерских служб и маркетплейсов «Почта России» не смогла выдержать с ними конкуренцию в коммерческом сегменте.

По мнению эксперта, для обеспечения своей финансовой устойчивости у оператора есть два классических пути: либо оптимизировать структуру, значительно сократив персонал и количество отделений, либо получать более весомое финансирование из бюджета.

В качестве альтернативы этим решениям сейчас рассматривается предложение возложить на операторов доставки посылок дополнительный сбор в размере 3% от их доходов за пересылку между городами.

«В целом данная идея имеет определенную логику. Крупнейшие операторы доставки посылок, обладая капиталом и свободой от выполнения социальных функций, забрали себе наиболее прибыльные сегменты этого рынка, оставив „Почте России“ только изначально убыточные, но социально значимые направления», — считает Белоусов.

Эксперт также обратил внимание на возможные последствия для потребителей. Учитывая достаточно высокую рентабельность работы частных операторов доставки, введение сбора вряд ли критически скажется на цене доставляемого товара как для продавцов, так и для конечных потребителей. Ожидается, что дискуссии о параметрах и целесообразности нового сбора продолжатся на площадке профильных ведомств.

