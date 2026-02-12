Анчевский Иван Эразмович: «В 2026 году не ждем снижения рынка»
Рынок исследовательского оборудования ждет рост, несмотря на экономические прогнозы. Эксперт отрасли, генеральный директор «Мелитэк» Иван Анчевский назвал 2026 год временем больших возможностей.
По словам специалиста, спрос на современные приборы для науки и промышленности продолжит увеличиваться, а интерес к качественным и точным решениям будет только крепнуть. Анчевский отметил, что развитие этого направления сегодня напрямую связано с задачами технологического суверенитета и усилением позиций российских предприятий.
В планах компании — не просто удержать позиции, а укрепить лидерство на рынке. Как рассказал Анчевский, в приоритете — расширение портфеля оборудования от надежных производителей из дружественных государств и комплексная поддержка клиентов. Это и запуск программ профессионального обучения, и усиление сервисных направлений: от удаленной диагностики до оперативного ремонта.
Планируется проведение практических семинаров, демонстраций и мастер-классов для партнеров и заказчиков.