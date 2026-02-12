Анчевский Иван Эразмович: «В 2026 году не ждем снижения рынка»

По словам специалиста, спрос на современные приборы для науки и промышленности продолжит увеличиваться, а интерес к качественным и точным решениям будет только крепнуть. Анчевский отметил, что развитие этого направления сегодня напрямую связано с задачами технологического суверенитета и усилением позиций российских предприятий.

В планах компании — не просто удержать позиции, а укрепить лидерство на рынке. Как рассказал Анчевский, в приоритете — расширение портфеля оборудования от надежных производителей из дружественных государств и комплексная поддержка клиентов. Это и запуск программ профессионального обучения, и усиление сервисных направлений: от удаленной диагностики до оперативного ремонта.

Планируется проведение практических семинаров, демонстраций и мастер-классов для партнеров и заказчиков.