Анатолий Попов: «Жилье остается драйвером роста экономики России»

«Жилье было, есть и остается одним из драйверов устойчивого экономического роста в России», — заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: жилье.

От прогнозов к реальности». Это мероприятие Сбера для девелоперов, застройщиков, финансовых институтов, аналитиков и представителей органов власти, на котором обсуждается настоящее и будущее рынка жилья.

Как отметил Анатолий Попов, уже много лет Сбер лидирует в финансировании жилья в России. Такой результат — не только повод для гордости, но и большая ответственность. В целом на рынке жилой недвижимости наблюдается неоднородная картина. С одной стороны, замедлился рост кредитования застройщиков, снижаются продажи квартир. С другой, сравнение производится с ажиотажными периодами прошедших лет, когда повышенный спрос был вызван ожиданиями высоких процентных ставок и ужесточения льготных ипотечных программ. Высокая процентная ставка по бридж-кредитам мотивирует застройщиков тщательнее подходить к отбору проектов и фокусироваться на тех, где сроки выхода на площадку минимальны. А то, что будет сделано в 2025 году в части бридж-кредитования на покупку земли, определит уровень ввода в строй жилья через два года.

«Такого роста рынка жилой недвижимости, какой был раньше, нет. Но проектное финансирование выдается. Мы работаем, тщательно оценивая потенциал застройщиков. Рынок в итоге выровняется из-за снижения предложений, что приведет к более устойчивой экономике новых проектов. Мы в Сбере нацелены на помощь девелоперам и сокращение для них оформительских процедур. К концу 2025 мы рассчитываем, что ускорим принятие решений по 50% выдач таких сложных кредитных продуктов, как проектное финансирование и бридж-кредитование», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.