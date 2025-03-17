Аналитики выяснили, как СВО повлияет на экспорт российского оружия

ЦАМТО: экспорт оружия РФ после СВО может увеличиться до 17 млрд в год

Сумма по контрактам РФ на продажу вооружений и военной техники после завершения СВО может увеличиться с 13,7 до 17 млрд долларов. Еще через четыре года она вырастет до 17-19 млрд долларов в год, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Покупатели будут активно покупать российскую технику и оружие, поскольку все продаваемое уже было адаптировано под ведение современных боевых действий. Тех, в которых используются высокие технологии.

Также у российской военной техники есть и другое преимущество. Она использовалась против украинской армии. Ей поставляли современные модели западной техники.

Ранее Россия стала третьей среди крупнейших экспортеров оружия.