Аналитики: трудовая миграция не решит проблему с нехваткой кадров в России

В феврале 2024 года уровень безработицы на территории России оказался на рекордно низком уровне в 2,8%. При этом эксперты заявляют о высокой напряженности на рынке труда. А трудовые мигранты не способны решить проблему, пишет « Коммерсант ».

По данным Минэкономразвития РФ, численность занятых в экономике в феврале составила 73,8 млн человек (в январе 2024 года было 73,7 млн человек), а безработных было 2,1 млн человек, что на 20% меньше, чем год назад. Аналитики из Telegram-канала «Твердые цифры» говорят, что сейчас свободной рабочей силы практически нет, и разница между рабочей силой и потребностью в работниках стала минимальной.

Согласно исследованию Ростислава Капелюшникова из Высшей школы экономики, объем вакансий на российском рынке труда вырос до 7%, что является очень высоким показателем. Число вакансий продолжает увеличиваться, хотя большинство аналитиков связывает это с событиями 2022 года.

Эти данные опровергают общепринятое мнение о том, что главные дефициты кадровых ресурсов в российской экономике сосредоточены в инженерной или программистской сферах. Недостаток рабочей силы более остро ощущается в сфере услуг, чем в производстве.

Авторы статьи подчеркнули, что даже активизация трудовой миграции из государств Средней Азии не окажет серьезного позитивного влияния на сложившуюся ситуацию.