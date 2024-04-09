Аналитики спрогнозировали обновление рекорда по чистой прибыли банков в РФ в 2024 г

Чистая прибыль банков в России может достичь рекордных 3,5 трлн рублей в 2024 г

Эксперты кредитного рейтингового агентства НКР считают, что в текущем году отечественные банки могут повторить рекорд чистой прибыли, пишет газета «Известия» .

По мнению аналитиков, чистая прибыль банков в стране в этом году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей. В 2023 году рекорд был 3,3 трлн рублей, несмотря на прогнозы по уменьшению чистой процентной маржи (NIM) и повышению стоимости риска. Также ожидается уменьшение рентабельности их капитала до 20-22% в 2024 году с 25% в прошлом году.

Рекордного результата можно будет достигнут при отсутствии негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, например, переоценки валюты или ценных бумаг.

Еще в этом году ожидается увеличение объема вкладов граждан на 18-22%, а максимальные ставки по ним вырастут до 13,5-14,5%.