Аналитики составили портрет клиента микрофинансовых организаций

Специалисты финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR представили обобщенный портрет клиента микрофинансовых организаций. Данные были получены в результате изучения свыше 200 тысяч договоров, заключенных в январе 2026 года по всей стране. Оказалось, что чаще всего микрозаймы оформляют мужчины, пишет Газета.ru .

Типичным получателем микрокредита является мужчина моложе 34 лет, не состоящий в браке и не имеющий детей. Его средний возраст — 32 года. Мужчины составляют большинство (61,5%) заемщиков МФО. Наиболее многочисленной возрастной категорией (33,2%) являются лица от 25 до 34 лет, при этом каждый третий клиент (30%) не достиг еще и 25-летнего возраста.

В профессиональном плане преобладают наемные работники — 67,8%. Однако доля самозанятых граждан также значительна (13,1%) и демонстрирует небольшой рост: для сравнения, в январе 2025 года этот показатель составлял 11,7%, тогда как доля штатных сотрудников была чуть выше — 68,7%.

Уровень образования у большинства (63,2%) — средний. Более половины клиентов (55,8%) не женаты, и 60,2% не обзавелись потомством, что логично коррелирует с молодостью основной аудитории. Географически сервисы чаще востребованы в малых и средних городах России. На Москву и Санкт-Петербург вместе приходится лишь 6,9% всех займов, а на столицы и миллионники в целом — не более 17%.

Основные цели оформления микрозаймов по итогам прошлого года остались традиционными. Чаще всего деньги требуются на повседневные расходы (35,6%). Также популярны займы на улучшение жилищных условий — ремонт (почти 15%), а также на приобретение крупных товаров: техники, электроники или мебели (10%).

