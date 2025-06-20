Аналитики следят за новостями из Ирана как за индикатором цен на нефть

Конфликт в Иране имеет значительное влияние на глобальный рынок нефти, и это влияние проявляется в различных аспектах, сообщила РИАМО международный финансовый советник Виктория Шиндлер.

Иран как один из крупнейших производителей нефти в мире играет ключевую роль на рынке. Конфликты, связанные с иранской ядерной программой, санкциями со стороны Запада и региональными противостояниями, могут вызывать опасения о стабильности поставок нефти, что может приводить к росту цен на нефть из-за страха нехватки ресурсов, отмечает эксперт.

Санкции, введенные против Ирана, ограничивают его возможности экспортировать нефть. Например, в 2018 году США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции, что значительно сократило объем иранского нефтяного экспорта. Это создало дефицит на рынке, способствуя росту цен на нефть.

«Изменения в политической обстановке в Иране напрямую влияют на цены на нефть. Если возникают новости о возможном конфликте или эскалации напряженности, это может вызвать резкий скачок цен. Аналитики часто отслеживают новости из Ирана как индикатор возможных изменений на рынке», — рассказывает Шиндлер.

По ее словам, конфликты в Иране могут также оказывать влияние на соседние страны, такие как Ирак, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие государства. Увеличение нестабильности в регионе может привести к росту цен на нефть, так как инвесторы будут опасаться возможных перебоев в поставках.

«В долгосрочной перспективе, если конфликт в Иране продолжится, это может привести к изменению структуры глобального энергетического рынка. Страны будут искать альтернативные источники энергии, а инвесторы могут начать диверсифицировать свои активы, что также повлияет на цены и спрос на нефть», — полагает эксперт.