Аналитики предрекают волну девальваций в крупнейших стран

Ведущие мировые экономики оказались в зоне риска масштабных валютных потрясений, предупреждает экономист Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy, сообщает РБК .

Семь стран с госдолгом, превышающим их ВВП (Канада, Франция, Япония, Испания, Италия, Великобритания и США), столкнулись с уникальной угрозой — сочетанием рекордной долговой нагрузки и высоких процентных ставок, что создаёт предпосылки для цепной реакции девальваций.

Эксперт проводит параллели с финансовыми кризисами 1990-х в Азии и России, но отмечает, что нынешняя ситуация может иметь гораздо более серьёзные последствия.

За последние три года доходность гособлигаций стран так называемой «Большой долговой семёрки» (D7) значительно выросла, увеличивая стоимость обслуживания долга и затрудняя рефинансирование.