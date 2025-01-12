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Аналитики назвали 10 худших акций российского рынка по итогам 2024 года

Российский фондовый рынок упал в 2024 году. Из 238 акций за год подешевела 181 бумага. Среднее снижение котировок десяти худших акций составило -60,83%, сообщает РБК .

При этом данный показатель не учитывает прибыль в виде дивидендов. Аналитики просальдировали снижение стоимости акции с дивидендами с прошлого года. Получилось, что средняя потеря капитала у 10 худших акций составила -59,96%.

Лидером в этом рейтинге стал застройщик ГК «Самолет» (-72,8%). Акции дешевели на фоне льготной ипотеки и жесткой ДКП. В условиях растущих ставок наращивание долга негативно скажется на компании.

На втором месте QIWI (-67%), чьи бумаги обвалились после отзыва лицензии у КИВИ-банка. Аналитики не увидели положительных факторов для бумаг в 2025 году.

На третьем месте — компания «Мечел» (-65,72%). За первые шесть месяцев прошлого года организация потерпела убытки, а затем попала в очередной список западных санкций.

Также в рейтинг попали «Сегежа» (-65,22%), Globaltruck (-59,43%), «Яковлев» (-55,97%), «ЕвроТранс» (-55,76%), «Русолово» (-52,83%) и ОАК (-48,24%).