Аналитик спрогнозировал изменение ключевой ставки в декабре

Если продолжится замедление инфляции до конца года, то велика вероятность, что регулятор на декабрьском заседании совета директоров снизит ключевую ставку до 16%, заявил РИАМО начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский.

При условии дальнейшего замедления инфляции (до уровня 7% годовых и ниже по итогам ноября) Банк России на ближайшем заседании 19 декабря, скорее всего, может снизить ключевую ставку еще на 50 б. п. — до уровня 16%, отметил он.

Такой сценарий можно считать базовым добавил эксперт.

По его мнению, говоря о перспективах движения ключевой ставки в 2026 г., необходимо отталкиваться от следующих предпосылок:

увеличение НДС для широкого круга юридических лиц с текущих 20 до 22%.

темпы роста кредита как розничного, так и корпоративного сегментов, будут демонстрировать равновесные 10−12% г/г.

динамика денежной массы будет находиться в диапазоне 10−15% годовых.

«В случае реализации всех вышеперечисленных факторов, согласно указанным сценариям, инфляция по итогам 2026 г. может уложиться в диапазон 4−5% годовых. В данной связи мы считаем высоко вероятной реализацию базового сценария макроэкономического прогноза Банка России, который предполагает постепенное снижение ключевой ставки с 16% на начало года до 12-13% к концу 2026 г.», — отметил Паевский.

