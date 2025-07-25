Аналитик рассказал о причинах падения цен на электронику

Цены на смартфоны и ноутбуки в России снизились до 20% в 2025 году

Цены на смартфоны и ноутбуки в российских магазинах снизились в 2024 году на 8–20% благодаря укреплению рубля и расширению ассортимента отечественных производителей, сообщает «Вечерняя Москва».

Аналитики зафиксировали снижение цен на планшеты и смартфоны в России на 10–20%, а на компьютеры и ноутбуки — на 8–12% в текущем году. Основной причиной удешевления техники стало укрепление курса рубля, что сделало продукцию доступнее для покупателей.

IT-специалист крупной частной компании Евгений Швецов пояснил, что отечественные производители значительно расширили ассортимент, особенно в сегменте ноутбуков. Это привело к увеличению числа предложений на рынке.

Стоимость ноутбуков российского производства для офисных задач сейчас начинается от 7 000 рублей, что примерно на 7% ниже, чем в начале года. Китайские ноутбуки подешевели с 18 000 до 15 000 рублей.

Смартфоны также стали доступнее: новые модели китайских брендов можно приобрести за 8 000 рублей. На фоне снижения цен растет спрос на бюджетные устройства, а интерес к продукции американских и европейских компаний снижается.