Аналитик рассказал о мощных драйверах увеличения стоимости товаров и услуг в РФ

Он пояснил, что существуют различные индикаторы подсчета инфляции и они могут не совпадать.

Есть инфляция, которая считается различными официальными структурами, в частности Росстатом. Судя по данным на 13 мая 2024 года, показатель роста цен находится на уровне 7,92% годовых, то есть за апрель и неполный май он прибавил 0,2%. На эти данные опирается Банк России, принимая решения по ключевой ставке, объясняет эксперт.



Регулятор стремится привести инфляцию к таргету в 4%, но пока она только увеличивается, замедляясь лишь локально. Так, в майский рост значительный вклад внесли отечественные легковые транспортные средства, которые за семидневку с 7 по 13 мая прибавили 2,8% неделя к неделе, отмечает Мейнхард.



Есть еще такой интересный индикатор как инфляционные ожидания населения, говорит аналитик. И он, судя по последним данным Центробанка за май, находится на уровне 11,7% годовых на 2024 год. В марте–апреле показатель снижался, демонстрируя 11,5% и 11% соответственно, однако сейчас опять начал расти. Это скорее не экономическая метрика, а психологическая, поскольку она показывает, как сами россияне ощущают рост цен в стране, ориентируясь на свое личное потребление. И ощущают они его, как правило, выше, чем фиксируют экономические ведомства, констатирует эксперт.



«Когда ожидания роста цен населения высоки, мы попадаем в парадокс, когда сама инфляция разгоняет инфляцию. Так, стремясь приобрести все необходимое здесь и сейчас, чтобы потом не покупать дороже, россияне активно потребляют, а это драйвер роста стоимости товаров и услуг, проинфляционный фактор», — комментирует Мейнхард.