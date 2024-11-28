Аналитик рассказал, какие меры помогут укрепить курс рубля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал о мерах, которые могут помочь укрепить рубль. Например, локальную поддержку отечественной валюте может оказать налоговый период, сообщают «Финансы Mail» .

Экспортеры должны уплатить основные налоги до 28 ноября, также они будут активнее продавать валютную выручку. По мнению аналитика, это сможет оказать поддержку рублю.

Среди других мер Васильев назвал профицит торгового баланса, высокие рублевые процентные ставки, а также продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций.

Эксперт подчеркнул, что ослабление рубля выгодно для экспортеров, но не для импортеров, Банка России и граждан. Все это разгоняет инфляцию.

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