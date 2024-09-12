Аналитик Пырьева: спрос частично сместился с льготной ипотеки на рыночную

Сегмент ипотечного кредитования демонстрировал летом падение. Однако это не означает обвала рынка недвижимости, поскольку частично спрос переместился на рыночную ипотеку, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В разрезе кредитования заметное охлаждение в июле показал сегмент ипотеки, что вполне ожидаемо после завершения действия масштабной льготной программы по ипотеке (+0,7% после ажиотажных 3,1% в июне), отметила эксперт.

Выдача ипотеки с господдержкой упала до 179 млрд рублей, что вдвое меньше, чем в среднем за месяц в первом полугодии.

«Однако мы не считаем, что цифры свидетельствуют о непременном обвале на рынке недвижимости, потому что произошло частичное перераспределение спроса с льготной ипотеки в сторону рыночной, выдачи которой в июле взлетели до 177 млрд рублей, что в 1,5 раза выше среднемесячного показателя в первом полугодии», — сказала Пырьева.

По ее мнению, высокие ставки будут сдерживать спрос на рыночную ипотеку, но, вероятно, рост доходов населения все-таки даст возможность россиянам рассматривать приобретение жилья по ипотечным программам.