Аналитик Пырьева спрогнозировала курс доллара на конец 2024 года

Аналитик Пырьева: на конец года ожидается 90-95 рублей за доллар

Текущие движения на валютном рынке определены нерыночными факторами, и через некоторое время обстановка относительно нормализуется, сообщила РИАМО аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее мнению, ценообразование на рынке сейчас зависит от нерыночных факторов, это усложняет прогнозирование и не позволяет делать заключения относительно возможных диапазонов колебаний валютных курсов.

Показатели торгового баланса и текущего счета платежного баланса пока выступают на стороне рубля. При этом, как показывает история 2022–2023 годов, колебания валютного курса могут быть сколь угодно широкими, отметила аналитик.

«На конец года мы ожидаем 90-95 рублей за доллар США, 95-100 рублей — за евро, 12-12,5 рубля — за юань», — спрогнозировала Пырьева.