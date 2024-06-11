Аналитик предупредил об ослаблении рубля в июле

сегодня в 11:32

Аналитик Трифонов: доллар и евро подорожают в июле

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов считает, что в июле доллар подорожает до 90-92 рублей, евро — до 97-99 рублей. Эксперт отметил, что в данный момент рубль держит сильные позиции благодаря ограничительному влиянию вторичных санкций на импорт из РФ, сообщает Газета.ru .

По словам аналитика, российский Минфин неактивно использовал ресурсы Фонда национального благосостояния с января по май 2024 года.

«Кроме того, в июле, скорее всего, сократятся продажи валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования внутренних инвестиций за счет средств Фонда национального благосостояния», — допустил эксперт.

Трифонов также спрогнозировал увеличение спроса на валюту во время сезона отпусков.

По данным Московской биржи на 10:22 вторника, доллар торговался на уровне 89,03 рубля, евро — 95,69 рубля.