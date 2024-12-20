Аналитик Оганисян: консенсус-прогноз по ключевой ставке может быть ошибочным

Ключевым событием в пятницу будет заседание ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз аналитиков на рынке предполагает резкое повышение ключевой ставки, а именно до 23%, сообщил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

«Решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Стоит отметить, что консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п. п. до 20%. Ставка в итоге была повышена сразу на 2% п. п.», — рассказал Оганисян «Финансы Mail».

По его словам, на сегодняшний день нельзя исключать, что консенсус-прогноз может быть ошибочным. Рост ставки на 2 п. п. в октябре уже привел к сильному замедлению кредитования, коррекции на финрынках и цен на недвижимость.

Он уточнил, что, несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия, увеличение потребительских цен инерционно и сезонно ускоряется, но, наблюдается и то, что эффект от повышения ставок отсрочен на несколько кварталов.

Аналитик считает, что рынок сейчас не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий в стране, где и экспортерам при повышении их маржинальности на фоне ослабления российской валюты будет трудно увеличивать кредитный портфель, не говоря о других секторах экономики.