Аналитик объяснил, почему россияне демонстрируют «инфляционную психологию»

По мнению аналитика Ильи Пестова, поведение российских потребителей в условиях роста цен демонстрирует парадоксальную тенденцию, которую можно назвать «инфляционной психологией». На фоне роста цен на импортную технику она все равно пользуется популярностью среди жителей страны.

Пестов отметил, что потребительский спрос в России формируется под влиянием так называемой «инфляционной психологии», что приводит к необычным реакциям.

Он пояснил, что при значительном росте цен, например, на импортную технику из-за инфляции или роста курса доллара, наблюдается всплеск покупательской активности.

«Когда что-то дорожает очень сильно, растет уровень инфляции, доллар, если мы говорим, например, про зарубежную технику, люди, наоборот, с большим рвением это покупают. Какие-нибудь дорожающие айфоны, „пока не подорожало еще больше“», — сказал Пестов в эфире Sputnik.

В то же время, когда валюта укрепляется и цены снижаются, потребители, напротив, занимают выжидательную позицию. Эта тенденция особенно явно проявилась в 2022 году.

