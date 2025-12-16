Аналитик назвал условие, при котором ключевая ставка в 2026 году будет выше 16%

Эксперт: динамика ключевой ставки будет зависеть от геополитики в 2026 году

Прогнозируя динамику изменения ключевой ставки в первой половине 2026 года, следует отметить, что многое будет зависть от развития геополитической ситуации, заявил РИАМО аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Если дисконт на нефть продолжит сжиматься и доходы правительства будут соответствовать заложенным в бюджете вместе с положительным сальдо платежного баланса, вполне можно ожидать снижения ставки на 0.5-1.5 п. п., говорит он. При этом курс рубля должен, если не оставаться на месте, то хотя бы слабеть без резких движений, добавляет аналитик.

В случае реализации негативного сценария (дисконт на нефть не исчезнет) рубль будет слабеть гораздо активнее, что вызовет рост инфляции и Центробанку придется действовать жестче.

При таком развитии событий вполне возможно, что мы увидим ключевую ставку в 16%, причем, нельзя отбрасывать вариант, даже чуть выше, прогнозирует Иванов.