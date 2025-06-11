Аналитик назвал эффективный способ защиты криптовалюты от мошенников

Аналитик Огиенко: хранить криптовалюту лучше на отключенных от Сети устройствах

В настоящее время популярность цифровых активов растет во всем мире, в том числе в России. И вместе с тем увеличивается число мошенников, которые похищают чужие средства. Независимый эксперт по блокчейну, энергетике и цифровым валютам Олег Огиенко рассказал, что эффективным способом защиты от мошенников является в том числе хранение криптовалюты на устройствах, которые не подключены к Сети, пишет RT .

«Меры предосторожности никому не помешают: не передавайте seed-фразы (фразы для восстановления доступа к кошельку — ред.) и приватные ключи никому, даже „службе поддержки“. Всегда проверяйте адреса вручную и используйте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал Огиенко.

По словам аналитика, при краже криптовалюты мошенники поступают так же, как во время попытки обмануть человека с рублевыми накоплениями. Основными каналами для краж становятся поддельные сайты, приложения со встроенным вредоносным программным обеспечением и поддельные кошельки.

Внимательность и бдительность владельцам криптовалюты поможет сохранить сбережения. Для того чтобы минимизировать шансы на кражу криптовалюты, лучше всего использовать аппаратные кошельки.