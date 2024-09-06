Аналитик Мильчакова: российский рубль не является переоцененной валютой

Так, по оценке специалистов РИА «Новости», основанной на паритете покупательной способности, рубль не только не переоценен, а, наоборот, недооценен в разы. Исходя из паритета покупательной способности, как считают в РИА «Новости», доллар должен был бы стоить 26,7 руб., то есть в 3,3 раза дешевле, чем он стоит сегодня.

Мильчакова полагает, что, если принять во внимание, что рубль является «нефтяной» валютой, то доллар, исходя из текущей мировой цены на нефть и дисконта Urals к Brent, должен был стоить примерно столько же, сколько при аналогичной цене на нефть он стоил в 2021 году, то есть примерно 70-73 руб.

Тем не менее, если принимать во внимание периодически возникающие дисбалансы между экспортом и импортом в России, о которых говорил глава банка ВТБ, а также сезонный рост спроса на валюту в августе-сентябре в период отпусков, то можно допустить краткосрочное падение рубля, но в любом случае, коридор в 85-95 руб. можно считать оптимальным и для населения, и для экспортеров, и для госбюджета, добавила эксперт.

Мильчакова допустила ослабление рубля до конца 2024 года, так как геополитическая обстановка нестабильна, не исключены «черные лебеди» в виде новых ограничений или иные негативные события.

Однако, по оценке эксперта, к концу 2024 года доллар не должен стоить дороже, чем 93-95 руб., так как макроэкономические показатели у России в этом году, несмотря на все внешние вызовы, ожидаются сильными, а денежно-кредитная политика ЦБ РФ с очень высокой вероятностью до конца года смягчаться не будет.

Все эти факторы говорят в пользу укрепления рубля в гораздо большей степени, чем в пользу его существенного падения от текущих уровней, заключила Мильчакова.