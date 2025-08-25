Аналитик дал прогноз по курсу биткоина и Ethereum на начало сентября

ETH в течение пары недель может обновить максимум в районе 5200 долларов, тогда как биткоин продолжит торговаться в диапазоне 110 000-120 000 долларов, сообщил РИАМО CEO Bitget Грейси Чен.

Основным драйвером роста выступает надежда участников рынка на смягчение денежно-кредитной политики в США осенью 2025, а также ожидание более мощного роста в сегменте альткоинов.

«Рост Ethereum выше 4300 долларов указывает на высокий спрос внутри экосистемы и возможное начало „сезона альткоинов“. Важным драйвером стали неожиданно „мягкие“ комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, что усилило аппетит к риску на рынках», — отметил эксперт.

По его словам, onchain-данные (информация, записанная непосредственно в блокчейне) свидетельствуют о перетоке капитала из BTC в альткоины: «киты» продают биткоин, чтобы нарастить позиции в Ethereum, что дополнительно ускоряет рост ETH.

«Эта макроэкономическая поддержка в сочетании с продолжающимся притоком средств в ETF и растущей утилитарностью Ethereum говорит о том, что ETH имеет хорошие шансы показать опережающую динамику в краткосрочной перспективе», — полагает CEO Bitget.

Биткоин продолжит колебаться в боковике, но и сильных коррекций ниже отметки 110 000 долларов в краткосрочной перспективе не ожидается. Курс BTC поддерживается сохраняющимся высоким институциональным спросом, «однако фундаментальные факторы и перспективы ETF дают Ethereum преимущество в ведении следующего этапа рыночного ралли», поясняет Чен.

Глава ФРС США Джером Пауэлл 22 августа 2025 года в ходе своего выступления в Джексон-Хоуле допустил возможность снижения процентных ставок, отметив, что текущая ситуация — со слабостью на рынке труда и сохраняющимся инфляционным давлением — может потребовать «корректировки монетарной политики». Рынки восприняли эти слова как сигнал к готовящемуся скорому снижению ключевой ставки, что повысило интерес к рисковым активам и развернуло крипторынок в сторону роста. ETH на прошедших выходных обновил исторический максимум, превысив отметки 4900 долларов. При этом курс BTC вечером 24 августа внезапно упал до 112 000 долларов.