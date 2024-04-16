Аналитик Чернов: до конца апреля курс доллара может вырасти до 95-96 рублей

Сигналы ЦБ РФ о вероятности снижения ключевой ставки и усиление геополитического давления на Россию влияют на стоимость ее национальной валюты, и курс рубля снижается, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам эксперта, российский рубль дешевеет в ожидании «голубиных» сигналов от Банка России по дальнейшей монетарной политике, на фоне вчерашнего доклада регулятора о «Динамике потребительских цен в России» за март 2024 года. Это означает, что есть вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.

Из доклада следует, что в марте 2024 года текущий рост потребительских цен замедлился и был значительно ниже пиковых значений осени. Такие ожидания подтверждаются рынком государственных облигаций РФ. Так, индекс RGBI начал корректироваться вверх, отметил Чернов.

«Усиление геополитического давления на Россию также оказывает давление на стоимость ее национальной валюты. В прошлую пятницу после закрытия торгов на Московской бирже США и Великобритания ввели новые ограничения в отношении российского алюминия, меди и никеля, что в перспективе снизит доходы бюджета РФ от их продажи», — заявил аналитик.

По его словам, накануне валютный рынок начал отыгрывать эти новости, что и привело к снижению стоимости рубля.

«Даже если доходы от экспорта этих металлов упадут незначительно, то сам по себе факт усиления внешнего давления негативен для стоимости российского рубля», — добавил Чернов.

По его прогнозам, до конца апреля стоимость американского доллара на Московской бирже может вырасти до 95–96 рублей.