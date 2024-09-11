Аналитик Буйволов: курс доллара может вырасти до 92 рублей, евро — до 100 рублей

Аналитик инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов дал прогноз по динамике курсов основных мировых валют к рублю на предстоящую неделю, пишет Газета.ru .

По словам эксперта, доллар США, вероятнее всего, укрепится до отметки около 92 рублей. Курс евро может достигнуть уровня 100 рублей, а юань — 12,9 рубля.

«Базово мы ждем продолжения умеренного ослабления рубля. Доллар может выглядеть сильнее евро, так как Европейский Центробанк по итогам завтрашнего заседания с большой вероятностью понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это локально ослабит позиции единой валюты», — пояснил Буйволов.

При этом аналитик не исключил, что Федеральная резервная система США также может последовать примеру ЕЦБ и также снизить ставки, что, напротив, способно оказать давление на курс доллара.

Буйволов считает, что наиболее благоприятным для рубля сценарием стало бы повышение ключевой ставки Центральным банком РФ. Однако, по его прогнозу, более вероятным представляется сценарий сохранения ставки на текущем уровне 18%.