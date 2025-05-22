Аналитик Беленькая пояснила, что больше всего влияет на рост цен на продукты

Больше всего на динамику цен на продовольствие влияет не ключевая ставка ЦБ, а факторы предложения: урожай, стоимость электроэнергии, транспортировки, хранения, а также уровень конкуренции на рынке, сообщила РИАМО руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Высокая ключевая ставка ЦБ может увеличивать затраты предприятий и в какой-то мере перекладываться ими в цены, это так называемый «канал издержек». Однако общим ожидаемым эффектом от высокой ключевой ставки является все-таки замедление инфляции, и данные Росстата эту тенденцию подтверждают, сказала аналитик.

«Продовольственная инфляция пока остается высокой, но все-таки тоже замедляется в месячном выражении, хотя это происходит медленно и неравномерно. В частности, высокая ключевая ставка является одним из значимых факторов укрепления курса рубля, которое, при прочих равных условиях, способствует более низкой рублевой стоимости импорта. Появляются признаки ослабления напряженности на рынке труда, которое, как ожидается, приведет к замедлению роста издержек предприятий на зарплаты в этом году», — отметила Беленькая.

Мнение ЦБ изложено в резюме обсуждения ключевой ставки — влияние высокой ключевой ставки на динамику цен проявляется с разными временными лагами. Быстрее реагируют непродовольственные товары длительного пользования, чаще приобретаемые в кредит. И действительно, в этой группе замедление инфляции вслед за сокращением потребительского кредитования уже вполне очевидно, подчеркнула эксперт.

По ее словам, что касается цен на продукты питания и услуги, они меньше зависят от кредита, и, по мнению регулятора, преимущественно определяются доходами населения, а также факторами предложения. ЦБ ожидает, что влияние денежно-кредитной политики на цены на услуги и продовольствие будет усиливаться по мере выхода экономики на траекторию сбалансированного роста (т. е. замедления роста спроса).

«На наш взгляд, все-таки более значимыми для динамики цен на продовольствие являются факторы предложения, такие как урожай, стоимость электроэнергии, транспортировки, хранения и т.д., а также уровень конкуренции. Это связано с тем, что эластичность спроса на продукты питания к изменению цен и к уровню процентных ставок должна быть существенно ниже, чем для непродовольственных товаров длительного пользования, потребление которых можно отложить. На еде люди обычно экономят в последнюю очередь и, даже если им приходится смещать потребление продуктов в пользу более дешевых товаров, то рост спроса на низкобюджетные продукты питания может приводить к ускорению роста цен на них», — резюмировала Беленькая.