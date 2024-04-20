Аналитик Антонов спрогнозировал скачки курса рубля

Курс рубля на торгах сейчас нестабилен из-за геополитической напряженности и увеличения нефтяных котировок. Могут быть скачки до 96-97 рублей за доллар, так снижение курса до 92 рублей, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

После ослабления рубля в начале недели нацвалюта смогла восстановить позиции на фоне повышения цен на нефть и приближения налоговых выплат в стране, которые пройдут в конце этого месяца. Технические индикаторы по американской валюте сейчас благоприятствуют покупателям доллара с целями в диапазоне 96-97,5 рубля.

«Если доллар закроется ниже зоны 93,25-93,30 рубля, то временно фокус внимания сместится на уровень 92,6 рубля, а вероятность ослабления до 96 снизится до 30%», — сказал Антонов агентству «Прайм».

Он уточнил, что для евро на следующей неделе торговый диапазон будет составлять 98,85 — 101,75 рубля, для юаня — 12,80 — 13,10 рубля.

Аналитик отметил, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может стать причиной резких скачков курса валют и стоимости сырьевых активов. Сейчас участникам рынка нужно следить за событиями в указанном регионе, за сообщениями ведущих Центробанков стран мир по вопросам перспектив денежно-кредитной политики.

По мнению специалиста, на будущей неделе внимание будет приковано к заседанию ЦБ РФ. Он, скорее всего, сохранит действующую ключевую ставку на уровне 16% годовых.