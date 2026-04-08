Американский журналист назвал имя создателя биткоина Сатоси Накамото

Журналист Джон Каррейру сообщил об установлении личности анонимного разработчика биткоина Сатоси Накамото. Согласно его выводам, им является британский специалист по криптографии Адам Бэк, об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Каррейру указывает, что 55-летний Бэк еще в конце 1990-х годов в рамках рассылки Cypherpunks изложил практически все фундаментальные принципы, которые позже легли в основу цифровой валюты.

Журналист пишет, что Бэк предвидел почти каждую составляющую биткоина за 10 лет до его появления. В подтверждение своей гипотезы он приводит многочисленные стилистические и технические совпадения в текстах.

В процессе работы Каррейру использовал компьютерную лингвистическую экспертизу, выявившую сотни характерных орфографических и грамматических особенностей, общих, по его мнению, для Бэка и Накамото.

Со своей стороны, Адам Бэк абсолютно отвергает эти предположения, объясняя сходства простой случайностью. В беседе с журналистом он заявил, что все его выводы в конечном счете ни о чем не говорят и не подтверждают его причастность к созданию криптовалюты.

