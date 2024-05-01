сегодня в 03:06

Американский сенат одобрил проект о запрете импорта урана из РФ

Американские сенаторы одобрили проект закона о запрете на импорт урана из России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты конгресса США.

«Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш… поддерживают единогласное принятие H. R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — сказано в заявлении.

Теперь документ будет ожидать подписания президентом Джо Байденом.

В начале 2024 года стало известно, что США и их союзники хотят добиться возможности производства низкообогащенного урана, используемого в качестве топлива для АЭС. Таким образом Соединенные Штаты собираются освободиться от зависимости от РФ.