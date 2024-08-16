Американская компания после ухода конкурентов из РФ зарабатывает миллиарды

Американская нефтесервисная компания SLB активизирует свою деятельность на территории России после того, как из страны ушли все ее конкуренты, сообщает «Прайм» со ссылкой на FT.

Корпорация SLB, ранее известная как Schlumberger, начала активно расширять свое присутствие в России после того, как из страны ушли все ее западные конкуренты.

С августа по декабрь 2023 года американская компания ввезла в Россию специализированное оборудование на общую стоимость в 17,5 млн долларов. Из них 2,2 миллиона позиционировались как собственная продукция SLB или ее дочерних предприятий.

Зарубежные СМИ сообщили, что американская компания продолжает зарабатывать в России после ухода иностранных конкурентов. По итогам 2023 года SLB сумела заработать 600 миллионов долларов.

При этом в мае 2024 года в Госдепе США сообщили, что SLB не нарушает никаких санкций, оставаясь в России. По их мнению, компания четко понимает, где проходит грань, поэтому продолжает свою деятельность.