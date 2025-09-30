Алкогольный рынок в России: между кризисом и адаптацией

В России потребители не отказываются от алкоголя полностью даже при росте цен, а лишь корректируют свои покупательские привычки, из-за этого рынок оказался между кризисом и адаптацией к текущим условиям. Такое мнение высказал руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» и доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский, пишет АБН24 .

Текущий год стал серьезным испытанием для алкогольной индустрии. Увеличение налоговых сборов, нестабильность валютного курса и снижение объемов реализации вызвали существенные изменения в соотношении между зарубежной и российской продукцией на рынке. Эти факторы определят, какие производители смогут сохранить свои позиции, а какие будут вынуждены покинуть торговые сети.

Потребители алкоголя меняют свои предпочтения, выбирая более доступные варианты или переходя на нелегальную продукцию. Эксперт отметил, что в 2025 году наблюдается значительное снижение продаж: водка потеряла почти 4%, коньяк — 10%, а большинство других категорий сократились более чем на 11% за восемь месяцев. По его словам, это не полный отказ от алкоголя, а скорее изменение структуры потребления.

Повышение акцизов, запланированное на 1 января 2026 года, составит от 8,9% до 31%, что непосредственно повлияет на стоимость алкогольной продукции. Ожидается, что бутылка вина объемом 0,75 л подорожает на 50-90 рублей, игристые вина — на 20-40 рублей, пиво в полулитровой таре — на 4-10 рублей, а крепкие напитки вроде водки и коньяка — на 20-40 рублей за пол-литра. Однако фактические цены будут варьироваться в зависимости от торговых наценок, логистических расходов и курса валют.

Эксперт отметил, что зарубежные неигристые вина наиболее подвержены ценовым изменениям из-за комбинированного влияния налогов, валютных колебаний и транспортных расходов. Это может привести к удорожанию бутылки на 70-100 рублей. По его словам, отечественные виноделы находятся в более выгодном положении благодаря государственному возврату акцизов при использовании собственного винограда, что создает для них ценовое преимущество.

