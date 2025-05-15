Альфа-банк уменьшил ставки по некоторым вкладам

Альфа-банк 15 мая незначительно уменьшил ставки по некоторым вкладам. Об этом стало известно из обновленных тарифов на сайте кредитной организации, сообщает РБК .

У депозита «Альфа-Вклад Юбилейный» уменьшилась ставка при вложении более 50 тыс. рублей на три месяца. Она опустилась с 19,3% до 19% годовых.

В рамках вклада «Альфа-Вклад Новые деньги» уменьшились ставки на вкладах на период от трех месяцев до трех лет. Доходность в рамках них составляет: на три месяца 19,4% годовых (на 0,1% меньше), на четыре месяца 19,8% (на 0,4% меньше), на полгода 20% (на 0,2% меньше), на полтора и два года 16% (на 0,1% меньше), на три года 15% (1,1%).

Наибольшая ставка по вкладу — 20% годовых на сроке полгода. В рамках продукта «Альфа-Вклад. Максимальный» для всех пользователей ставка уменьшилась на 0,1%-1,5% ставки на сроках от трех месяцев до трех лет.

По «Альфа-Вклад. Пенсионный» уменьшилась ставка до 19,8% годовых. Это на 0,3% меньше, чем раньше.

На вкладе сроком на два года ставка уменьшилась до 15,6% на 0,5%. По вкладу сроком на три года снизилась до 14,6% (на 1,5%).

Еще по комбинированному «Альфа-Вкладу» с программой долгосрочных сбережений на 0,5% уменьшились ставки на сроках полгода и год — до 22,5% и 20,25% соответственно.