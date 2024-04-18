Алекперов, Михельсон и Лисин стали богатейшими миллиардерами России

Издание Forbes презентовало ежегодный рейтинг 125 богатейших миллиардеров России. В этот раз первую строчку топа занял Вагит Алекперов — экс-президент «Лукойла» и председатель общественного совета Фонда «Наше будущее». Его состояние, по оценкам журналистов, равно 28,6 млрд долларов, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Второе место рейтинга Forbes занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал оценили в 27,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров богатейших российских миллиардеров замкнул председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин.

По оценкам газеты, его состояние достигает 26,6 млрд долларов.

В первую десятку богатейших вошел и основатель Telegram Павел Дуров с состоянием 15,5 млрд долларов. Кроме этого, в топ-125 числятся также две женщины — гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук (7,4 млрд долларов, 22 место рейтинга) и Елена Батурина, президент компании Inteco Management (1,3 млрд долларов, 100 место).