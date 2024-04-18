Алекперов, Михельсон и Лисин стали богатейшими миллиардерами России
Фото - © Вагит Алекперов - экс-президент «Лукойла»/Фотобанк Лори
Издание Forbes презентовало ежегодный рейтинг 125 богатейших миллиардеров России. В этот раз первую строчку топа занял Вагит Алекперов — экс-президент «Лукойла» и председатель общественного совета Фонда «Наше будущее». Его состояние, по оценкам журналистов, равно 28,6 млрд долларов, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Второе место рейтинга Forbes занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал оценили в 27,4 миллиарда долларов. Тройку лидеров богатейших российских миллиардеров замкнул председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин.
По оценкам газеты, его состояние достигает 26,6 млрд долларов.
В первую десятку богатейших вошел и основатель Telegram Павел Дуров с состоянием 15,5 млрд долларов. Кроме этого, в топ-125 числятся также две женщины — гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук (7,4 млрд долларов, 22 место рейтинга) и Елена Батурина, президент компании Inteco Management (1,3 млрд долларов, 100 место).