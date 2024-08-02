Акции «Сургутнефтегаза» упали в цене после выхода отчетности по РСБУ

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP) снизились в стоимости на 2,36%, до 48,01 рубля за бумаги по состоянию на 15:16 по московскому времени, сообщает РБК .

Также обычные акции SNGS стали дешевле на 1,78%, цена снизилась до 27,06 рубля. На минимуме цена бумаг опускалась на 2,36%, до 26,9 рубля за штуку.

Распродажи акций компании начались после публикации отчета за второй квартал и первое полугодие текущего года по РСБУ. «Сургутнефтегаз» скрыл в этом отчете ряд ключевых финансовых и балансовых показателей. Финрезультат по РСБУ важен для бизнеса, потому что от него зависит размер дивидендов по привилегированным акциям.

Чистая прибыль за январь–июнь этого года уменьшилась на 83% год к году (или в шесть раз). Она составила 139,9 млрд рублей. При этом год назад за тот же период «Сургутнефтегаз» заработал 846,6 млрд рублей чистой прибыли.