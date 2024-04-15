Акции «Русала» и «Норникеля» упали из-за санкций против металлов из России после того, как США и Великобритания ввели ограничения, сообщает РБК.

Акции российских компаний «Русала» и «Норникеля» подешевели на открытии торгов 15 апреля. Так, акции «Русала» снизились на 2,56% и цена одной акции составила 41,41 рублей.

Акции «Норникеля» к 10:04 по Москве потеряли 2,66% и составили 160,42 рублей за бумагу.

По данным управления по контролю над иностранными активами Минфина США, Штаты ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных российскими компаниями. Теперь компании из США не могут приобретать металлы российских производителей.

США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах, а это значит, что биржи также не смогут пополнять запасы.